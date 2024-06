Musumeci: «La destra era già europeista quando c’era la vergogna del Muro di Berlino»

«La Destra italiana era già europeista quando il comunismo divideva l’Europa con la vergogna del Muro di Berlino. Dopo 45 anni di centrosinistra al Parlamento europeo, possiamo mandare i socialisti all’opposizione e costruire una Unione meno pervasiva e più amica delle piccole e medie imprese e dell’ambiente, un’Europa orgogliosa delle proprie radici cristiane e delle civiltà latina, ellenica e giudaica sulle quali si fonda. Un’Europa capace di ridare protagonismo all’Italia in un Mediterraneo che cambia». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, chiudendo a Caltagirone la campagna elettorale per Fratelli d’Italia in Sicilia.