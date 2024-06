Vertice in prefettura sull'emergenza rifiuti, nuova ordinanza di Schifani: domani cancelli aperti alla discarica di Lentini

«Il presidente della Regione, Renato Schifani firma una nuova ordinanza, a leggera correzione di quella di ieri per consentire a Sicula Trasporti domani mattina di riaprire i cancelli e ricevere i rifiuti che sono in attesa di essere conferiti dai 200 Comuni che si rivolgono a questa discarica. Ci vorrà almeno una settimana per recuperare la situazione e smaltire i rifiuti che sono accatastati nelle strade, soprattutto nei quartieri periferici della città». Lo ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, dopo il vertice in Prefettura sull’emergenza rifiuti.

La decisione, è emerso dal vertice nella Prefettura, è stata superata dalla nuova ordinanza di Schifani, che consente la riapertura completa della discarica già da domani.

«Lo stoccaggio - avevano spiegato i commissari nella missiva - oltretutto, non è assolutamente praticabile per il materiale di sottovaglio biostabilizzato, Ber 190501, che, come a tutti ben noto, viene trasportato sfuso e, non essendo possibile all’attualità imballarlo, dovrebbe essere depositato sfuso sui piazzali, con evidenti refluenze in termini di dispersione in aria e trasporto nelle reti di raccolta acque piovane.

A questo aggiungasi che, oltre ai rischi ambientali, vi è pure un pericolo di incendio in quanto il preventivato deposito di 20.000 mcetri cubi di rifiuti è incompatibile con il carico di incendio autorizzato».