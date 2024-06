Discarica di Lentini, si va verso la riapertura da domani: ma ci vorranno giorni perchè l'emergenza rifiuti rientri

Si va verso la riapertura dell’impianto di Trattamento meccanico e biologico (Tmb) dei rifiuti indifferenziati della discarica Sicula trasporti, in amministrazione giudiziaria, di contrada Coda volpe.

È quanto emerso da un vertice sull’emergenza rifiuti che si è tenuto a Palazzo Minoriti a Catania, sede della Prefettura. I tecnici dell’Arpa hanno eseguito un sopralluogo nella struttura e relazioneranno la Regione sulla situazione.

L’iniziativa potrebbe portare allo sblocco dell’impianto Tmb, ma, in ogni caso, ci vorranno diversi giorni per ritornare alla normalità nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Non è escluso che ci sia un nuovo provvedimento del presidente della Regione, Renato Schifani, o uno che integri quello già emesso ieri sera.

Al vertice a Palazzo Minoriti hanno partecipato il prefetto, Maria Carmela Librizzi, il procuratore facente funzioni Agata Santonocito, l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, i sindaci di Catania, Enrico Trantino, di Acireale, Roberto Barbagallo, e di Misterbianco, Marco Corsaro, oltre al capo di gabinetto del governatore della Sicilia e tecnici regionali.