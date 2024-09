Catania, il consiglio comunale: cordoglio per la scomparsa di Anna Vullo

Il Consiglio comunale di Catania si «stringe addolorato alla famiglia per la scomparsa di Anna Vullo», annunciando che «nei prossimi giorni a Palazzo degli Elefanti si allestirà la camera ardente per l’estremo commosso saluto» alla consigliera del Partito democratico. Si legge in una nota del presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, dei vice presidenti Riccardo Pellegrino e Salvo Giuffrida, dei capigruppo Graziano Bonaccorsi, Daniele Bottino, Pier Maria Capuana, Maurizio Caserta, Orazio Grasso, Maurizio Mirenda, Giuseppe Musumeci, Alessia Trovato, dei consiglieri comunali e del personale degli uffici della Presidenza.

«Il Consiglio Comunale di Catania sconvolto - afferma il presidente Anastasi - subisce una gravissima perdita, una collega operosa, tenace, propositiva, mordente, inflessibile nell’esclusivo interesse della Città, alla ricerca continua di quella armonia consiliare indispensabile per il conseguimento del bene cittadino. Perdiamo soprattutto un’amica sincera, esempio quotidiano di quella dignità umana che tante volte stenta a trovarsi nella società odierna, continuando persino nella malattia ad assicurare il proprio prezioso supporto ai lavori consiliari.