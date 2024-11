A Catania il nuovo corso della scuola di formazione per il bene comune

«L’edizione di quest’anno è segnata da due elementi di assoluta novità. Innanzitutto, sulla proposta formativa, che, per la prima volta, si eleva a progetto di portata nazionale, trovando il riconoscimento ed il sostegno ufficiale di partner associativi di assoluto prestigio e fama, come, in particolare, l’Anci, ma anche Forum PA, l’associazione Italiadecide e la Fondazione Magna Carta – dichiara Giuseppe Cicala, direttore della Scuola di formazione per il bene comune -. L’altro aspetto riguarda il format organizzativo: abbiamo previsto un maggior coinvolgimento dei partecipanti, in particolare degli studenti, attraverso la realizzazione di workshop laboratoriali da tenere nel cuore di ogni evento formativo sul tema trattato, con il supporto dei docenti referenti. Il livello dei relatori scelto resta molto alto, nonostante la gratuità della partecipazione alla Scuola. L’intento è sempre quello di offrire un servizio che sappia coniugare qualità e accessibilità. Vi auguro di essere in tanti, a partire dall’evento inaugurale del 30 novembre».