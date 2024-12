La diretta tv per il Capodanno a Catania, la Regione frena: «Nessuna città scelta»

Un evento che porterebbe Catania nelle case di tutta Italia, il concerto di Capodanno trasmesso in diretta su Canale 5, visto da milioni di spettatori. Da un mese si dà per certa la diretta televisiva del 31 dicembre nel capoluogo etneo, suscitando persino qualche gelosia. Palco in piazza Duomo con Federica Panicucci presentatrice e una «spalla» locale, al microfono big della canzone e giovani protagonisti di «Amici».

Tutto fatto? Tutto deciso? E invece no. Una precisazione della Regione ha rimesso tutto in discussione. La scadenza del bando, infatti, è fissata per il 10 dicembre, solo allora sarà ufficializzata la città vincitrice. Anche il finanziamento della Regione, due milioni di euro destinati proprio all'evento di Catania, che si dava per certo non sarebbe stato ancora assegnato.

Questa la nota ufficiale: «Palazzo d’Orleans chiarisce che la Regione ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori televisivi per l’organizzazione e la messa in onda di un evento per il Capodanno 2025. La Regione non ha individuato alcuna città per ospitare la manifestazione, lasciando alle tv il compito di proporre progetti che includano anche la scelta della località, sulla base delle specifiche esigenze televisive. L’avviso, che è ancora aperto e scadrà la prossima settimana, prevede infatti che siano le stesse emittenti televisive a presentare le proprie proposte, comprendenti esibizioni artistiche in linea con i tradizionali spettacoli dell’ultimo giorno dell’anno». Insomma, l'anno che verrà, deve ancora attendere.