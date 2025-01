Comune di Catania, entrano in servizio 80 nuovi vigili urbani

«Oggi è un nuovo inizio per Catania, rappresentato simbolicamente da un gesto, una stretta di mano con ciascuno di voi accompagnata da un incontro di sguardi, che suggella un patto non tra voi e il sindaco ,ma tra cittadini, fondato sul rispetto delle regole e sull’impegno a farle rispettare». Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino agli 80 nuovi agenti di polizia municipale che sono stati avviati in servizio in municipio con un incontro nel Palazzo degli Elefanti.

Sono 80 agenti assunti su seimila domande presentate, il 35 per cento donne, e con la prospettiva dell’amministrazione di arrivare a un numero complessivo di oltre 200 nuove unità entro il 2025: dieci ulteriori agenti arriveranno con lo scorrimento di questa graduatoria, altri 100 con fondi ministeriali grazie a un bando che sarà pubblicato a marzo e 21 con le stabilizzazioni di quelli attualmente in servizio a tempo determinato.

«Era dal 1990 che non si facevano assunzioni, con una parentesi nella scorsa amministrazione - ha sottolineato il sindaco Trantino - oggi voi siete i primi di una lunga serie che ci porterà a incrementare le nostre unità, ma soprattutto a una ventata di entusiasmo e attività al servizio della comunità e della città. Qualcuno ha notato il mio sorriso entrando in questa sala: è stato il sorriso di chi ha veramente desiderio di vedere Catania cambiare attraverso voi, perché vedo volti che desiderano dare qualcosa a una città che forse in passato è stata demotivata e che ha bisogno del basilare rispetto delle regole perché funzioni bene. Ci aiuterete?».