Annalisa la più trasmessa dalle radio: la cantante a luglio sarà in concerto a Catania e Palermo

Annalisa è l’artista del Festival di Sanremo più trasmessa dalle radio italiane. Nel primo giorno di programmazione la canzone «Sinceramente» è la stata numero 1 nella classifica EarOne Airplay Sanremo, sia per numero di passaggi in onda che per audience raggiunta, oltre 13 milioni. Lo scorso anno, nella prima giornata di programmazione radiofonica era stato Marco Mengoni, poi vincitore della kermesse, a guidare la speciale classifica airplay. Intanto, l’artista nata a Savona si è portata avanti, entrando nella top five di entrambe le prime serate del festival. Dopo un 2023 che l’ha vista dominare le classifiche musicali, Annalisa continua anche per la prossima estate i suoi appuntamenti live con «Tutti nel vortice outdoor». In Sicilia, con il concerto in programma il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania, sarà tra i protagonisti della rassegna «Sotto il Vulcano Fest 2024» (direzione artistica di Nuccio La Ferlita), organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania. Annalisa sarà anche a Palermo, il 27 luglio, ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al «Dream Pop Fest Palermo», organizzato sempre da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti. Le prevendite sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Il tour di Annalisa (organizzato e prodotto da Friends & Partners) è iniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre e prosegue con «Tutti nel vortice Palasport» che, in partenza ad aprile 2024, toccherà le principali città italiane, e il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival« Venerazioni-Arte al Femminile 2024»). Gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con «Tutti nel vortice outdoor». Annalisa annuncia le date estive del tour in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano «Sinceramente», che sarà contenuto nella nuova versione dell’album «E poi siamo finiti nel vortice». «In questa canzone – racconta Annalisa – c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché, se sono libera, sono “sinceramente” tua». Nella sera di venerdì dedicata alle cover Annalisa si esibirà in «Sweet Dreams (are made of this)» degli Eurythmics e sarà accompagnata dalla Rappresentante di Lista (il duo formato dal palermitano di nascita Dario Mangiaracina e la toscana di origine, ma palermitana di adozione, Veronica Lucchesi) e dal Coro Artemia.