Da Sanremo a Catania, Irama annuncia la sua tappa siciliana: il 2 agosto si esibirà a Villa Bellini

Irama annuncia una nuova serie di date live per il 2024: oltre allo show evento all’Arena di Verona il cantante sarà protagonista dei principali festival in estate e dei palazzetti in autunno. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le hit dell’artista e anche «Tu no», ballad con cui è in gara al Festival di Sanremo. La data di Catania, il 2 agosto a Villa Bellini, è inserita nel Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Nella serata di stasera (venerdì 9 febbraio) dedicata alle cover, Irama avrà l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme «Quando finisce un amore», brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.

Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria "Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di Platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di Platino).