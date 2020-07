Tommaso Paradiso, salta il concerto a Catania: rimandati al 2021 nuovo album e tour

Tommaso Paradiso, ex frontman dei TheGiornalisti, ha annunciato su Instagram che l'emergenza Coronavirus ha imposto uno stop a tutti i suoi programmi: sia l'uscita del suo primo album da solista e sia il tour sono entrambi rimandati al 2021.

"Il tour non si farà più ad ottobre, - ha spiegato Paradiso - ma sarà spostato in primavera. Così come il disco. Doveva uscire a settembre ma non uscirà più a settembre: anche il disco arriverà in primavera".

Spostata dunque le tappa di Catania, in programma per il 6 novembre al PalaCatania.

© Riproduzione riservata