Biancone a Catania, avvistata nei cieli della riserva Palombara la cosiddetta "aquila dei serpenti"

Conosciuto come "aquila dei serpenti", un biancone è stato avvistato nei cieli della riserva naturale integrale “Grotta Palombara”, l’area protetta gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’università di Catania.

Il rapace appartiene una specie rara. "Questa specie – spiega l’ornitologo Renzo Ientile - non è nota come nidificante in Sicilia, alcuni individui vi possono svernare, ma principalmente l’isola è interessata da un piccolo flusso migratorio. La primavera è tempo di migrazione e migliaia di uccelli in questi giorni si trasferiscono dall’emisfero australe a quello boreale, lasciando il continente africano, dove hanno trascorso l’inverno, diretti in Europa e Asia. Non a caso in questi giorni sono state numerose le specie migratrici che sono state avvistate nelle aree protette siracusane gestite dall’università di Catania".

