Balene e delfini nel golfo di Catania, MareCamp: esemplari minacciati, serve più cautela

In occasione della giornata mondiale degli Oceani, l'associazione MareCamp - secondo alcuni studi dei biologi marini - spiega come vivono balene e delfini, presenti in grande quantità nel golfo di Catania.

"Si alimentano, socializzano - spiega l'associazione - e si riproducono, interagendo talvolta anche con le attività locali di pesca. Tuttavia alcuni loro salti non sono sempre segno di gioco, ma di reazione quando si sentono disturbati perchè interrotti in attività di riposo o di caccia". Sovra pesca e traffico marittimo dunque mettono in pericolo l'incolumità di questi esemplari.

Ecco che l'associazione lancia un allarme in occasione della giornata mondiale degli Oceani che si celebrerà domani, per sensibilizzare tutti i catanesi e i siciliani a salvaguardare l’ecosistema marino e costiero locale.

"La giornata dedicata agli oceani - dice Dario Garofalo, presidente dell’associazione MareCamp Odv - è più una richiesta di aiuto, di partecipazione e collaborazione per salvare in tempo il nostro mare".

