Motoraduno internazionale dell'Etna, i figli dell'ideatore Bellia: "Un omaggio a papà"

«Con non poca emozione ho deciso di proseguire assieme a mio fratello l’organizzazione del Motoraduno che per 43 lunghi anni ha organizzato papà. Personalmente è un modo per stare ancora accanto a lui e forse, adesso, ancora più profondamente che nel passato. Il peso della responsabilità grava con leggerezza sulle spalle di chi è cresciuta assieme al Motoraduno, estate dopo estate ad aspettare con gioia il rombo dei motori e le sirene della partenza dei Rally Touring». Così Maria Grazia Bellia, presidente del nuovo Moto Club Luciano Bellia annuncia la tre giorni del 6-7-8 agosto 2021 durante la quale si svolgerà il “classico” Motoraduno Internazionale dell’Etna, giunto alla 44ma edizione.

L’edizione di quest’anno vuole rendere omaggio al prof. Luciano Bellia, ideatore e organizzatore di tutte le precedenti edizioni. I figli proseguono i propositi del padre di promuovere il turismo motociclistico in Sicilia mantenendo fede alle caratteristiche di promozione culturale del territorio. La 44ma questa edizione propone il programma messo a punto dal professore per l’edizione dello scorso anno, rinviata a causa delle restrizioni dovute al Covid.

Venerdì 7 agosto si apriranno le iscrizioni e in serata, in presenza delle autorità locali, verrà ricordato il prof. Bellia durante la cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione che da tradizione vuole dare il benvenuto ai motoradunisti.

Per sabato sabato 8 agosto sono previsti due Rally Touring: la mattina alle ore 11 si partirà per il Rally Touring “Omaggio alla vergine della Roccia” per la benedizione dei caschi mentre nel pomeriggio, sempre da Belpasso partirà il tradizionale Rally Touring Internazionale dell’Etna omaggio a Luciano Bellia che attraversando i paesi di Nicolosi, Pedara, Trecastagni e Acireale giungerà intorno alle ore 19 a Catania per il saluto di Benvenuto del sindaco della città metropolitana, Salvo Pogliese. Da qui la carovana di luci proseguirà per la suggestiva via Etna e giungere quindi a Belpasso.

La giornata di domenica 8 sarà dedicata alla visita del vulcano. Il rally touring “Ai piedi del vulcano” condurrà, infatti i partecipanti, ad ammirare il territorio dell’Etna attraversando il Bosco della Milia per giungere a quota 2000. La manifestazione si concluderà con la cerimonia della premiazione prevista per le ore 18 della stessa giornata di domenica.

Tutti i motociclisti siciliani e della penisola intera sono stati invitati a Belpasso per proseguire con entusiasmo la tradizione di una delle più prestigiose manifestazioni motoristiche italiane.

