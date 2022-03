Vino, torna Contrade dell'Etna: 90 cantine per l'edizione dedicata ad Andrea Franchetti

Novanta cantine e oltre 50 giornalisti già accreditati per la XIII edizione di Contrade dell’Etna, l’evento che promuove i vini del vulcano con il coinvolgimento delle cantine del territorio. L’appuntamento è per il 2, 3 e 4 aprile 2022 al Picciolo Etna Golf Resort di Castiglione di Sicilia.

L’organizzazione, per volere del fondatore Andrea Franchetti già due anni fa, è adesso affidata alla società Crew che ha raccolto il testimone e porterà Contrade dell’Etna verso nuovi e ambiti traguardi di promozione.

La manifestazione si apre sabato 2 aprile alle 9.30 con una breve cerimonia di inaugurazione e il ricordo di Franchetti, recentemente scomparso. Alle 11.15 spazio all’ospite d’eccezione, Attilio Scienza, docente universitario, tra i maggiori esperti al mondo di vitivinicoltura, che terrà una conferenza dal titolo: “L’Etna, il vino: un grande mosaico”

A seguire le master class dedicate ai vini dell’Etna, condotte da Federico Latteri: ore 12.30 i Rosati (vini annata 2020); ore 14.30 i Bianchi (vini annata 2019); ore 16.30 i Rossi (vini annata 2019); ore 18.30 i Rossi (vini annata 2017).

Alle 20.30, sempre al Picciolo, rinfresco di benvenuto con i produttori, giornalisti e sponsor.

La seconda giornata, domenica 3 aprile, si apre alle 9.30 con la presentazione dei vini en primeur ai giornalisti di settore, enologi, critici del vino e influencer. Dalle 12.30 alle 19 grande banco d’assaggio aperto al pubblico, i biglietti sono disponibili sul sito www.lecontradedelletna.com e sul circuito TicketOne.

Lunedì 4 aprile (9.30-16.30) è l’ultimo giorno dedicato agli operatori commerciali, enoteche, ho.re.ca., importatori, grossisti e agli ospiti delle cantine presenti.

Castiglione di Sicilia è particolarmente votato e negli ultimi 25 anni ha fatto del vino il suo punto di forza, d’altra parte 46 delle 133 contrade che rientrano nel disciplinare della Doc Etna si trovano in quel territorio. Non è un caso che i prezzi dei terreni siano lievitati da 18mila a 200mila euro ad ettaro in pochi anni. “Con piacere torna Contrade dell’Etna – dice il sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda -, il simbolo della rivoluzione enoica dell’Etna e del nostro territorio. Oggi più che mai il vino diventa centrale per noi, accanto ad attrattive turistiche naturali come l’Etna, ovviamente, e l’Alcantara.

“Siamo ben felici di questo evento – dice il presidente del Consorzio Etna Doc, Francesco Cambria -, una edizione che vuol dire anche ‘ripartenza’. Saremo presenti alla cerimonia di apertura e vedo un’incoraggiante grande partecipazione delle cantine. Anche noi ci apprestiamo a fare la nostra parte, perché nei prossimi giorni annunceremo le date dell’Etna Days, un evento molto importante organizzato dal Consorzio”.

