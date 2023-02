All'istituto Leonardo di Giarre Regist(r)i di classe, il cinema fatto dagli studenti

Si avvia a Giarre dal 22 febbraio il progetto di cinema nelle scuole, “Regist(r)i di classe”, presentato dall’I.I.S. Leonardo di Giarre, vincitore del bando del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Articolato in proiezioni di film e incontri con professionisti del settore cinematografico, che si alterneranno in questo viaggio tra generi diversi, “Regist(r)i di classe” è una vera e propria esplorazione di tematiche proiettate nel futuro, con una particolare attenzione per giovani e loro modo di osservare il nostro tempo. Un percorso concettuale sulle tante barriere che ci circondano, la linea che separa umano e disumano, rassegnazione e azione, inerzia e impegno, distruttività e creatività.

Il progetto prevede un omaggio alla figura di Orazio Strano, personaggio storico della cultura siciliana, cantastorie divenuto celebre nel mondo, il cui nome è legato anche al cinema grazie alle sue canzoni, utilizzate in film come “Toro scatenato” di Scorsese o “La terra trema” di Visconti.

Molti gli esperti coinvolti, a partire da Giuseppe Tumino (regista e responsabile scientifico del progetto), Franco La Magna (storico del cinema e critico cinematografico), Mauro Maugeri (eegista, esperto formatore di educazione visiva), Guglielmo Manenti (illustratore/regista), Rosario Sparti (critico cinematografico, regista ed esperto in educazione visiva), Alessandro Di Gregorio (regista/vincitore del David di Donatello nel 2019), Paola Sorrentino iIllustratrice/regista), Mauro Di Giorgio (fonico), Raffaella Spadola (“Fitzcarraldo cineclub”, festival), Domenico Fabiano (“MediaMix” partner di progetto) oltre ai tutor della scuola coordinati dalla dirigente Dott.ssa Tiziana D’Anna e da Roberto Lo Faro.

Le proiezioni si svolgeranno presso le sale cinematografiche Eden e Garibaldi a Giarre nonché nelle scuole stesse. Per maggiori informazioni visita il sito https://registridiclasse.wordpress.com

