Diletta Leotta, spunta un grosso anello al dito: matrimonio in vista con Karius?

Matrimonio in vista per Diletta Leotta? Per ora nessun annuncio ufficiale, ma la conduttrice catanese, che darà alla luce la figlia che aspetta dal calciatore Loris Karius il prossimo agosto, sembra più felice e radiosa che mai.

Nel frattempo non si ferma un secondo: va avanti con il suo lavoro, passeggia per Milano sempre disponibile a far selfie con i fan, si concede dei weekend di relax con le amiche. E, a giudicare dall’anello di brillanti che è comparso al suo anulare, lei e il compagno avranno presto anche altro da festeggiare.

Prosegue anche il lavoro, anche se in pausa da Dazn, tra una registrazione e l’altra del suo nuovo podcast Mamma Dilettante. Nell’ultimo episodio ha chiesto anche qualche consiglio sulla gravidanza e maternità a Christian Vieri e Costanza Caracciolo