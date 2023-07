Diletta Leotta e il trauma da studentessa: "Molestata dal professore di ginnastica"

Diletta Leotta, la conduttrice catanese di 32 anni, prossima a diventare mamma di una bambina, ha rivelato di essere stata molestata quando era ancora una studentessa.

«Il professore di ginnastica mi ha dato uno schiaffetto sul sedere e ha detto qualcosa del tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto?”» ha raccontato la conduttrice. Un episodio gravissimo che, fortunatamente, ha trovato il coraggio di raccontare al padre una volta tornata a casa. «Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato» ha detto. Rivelando anche le conseguenze per l’insegnante: «Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto».