La catanese Rosaria Cannavò è diventata mamma, la felicità del papà Francesco Casagrande

La catanese Rosaria Cannavò è diventata mamma. Ad annunciare la nascita Francesco Casagrande, compagno dell'ex naufraga, che ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2021. A marzo scorso, con un tenero post sui social, la conduttrice aveva reso noto di essere in dolce attesa del compagno fisioterapista. Da lì tutta una serie di foto con il pancione pubblicate sui social.

Il primo a dare l'annuncio, come detto, è stato Casagrande postando una foto dall'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli: "La tua mamma è stata unica", ha scritto sul post, in cui si legge anche la data di nascita e il nome della piccola. La loro prima figlia si chiama Atena e già i genitori hanno pubblicato molte foto sul profilo Instagram.

Rosaria Cannavò, chi è

Rosaria Cannavò è nata a Catania e ha 39 anni. La carriera è iniziata nei primi anni 2000, quando ha preso parte a diversi show di successo come showgirl e ballerina; Paperissima, Sarabanda e I Raccomandati. Dopo un periodo di assenza, nel 2021 è tornata in tv per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. In passato è stata al centro della cronaca rosa per le relazioni con Christian Panucci e Antonio Cassano. Da più di di due anni è fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma, da qualche giorno diventato padre della loro prima bimba.