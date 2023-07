Diletta Leotta continua le sue vacanze col pancione in Sicilia e posta le foto sul web

Continuano le vacanze siciliane della catanese Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn, che dovrebbe partorire ad agosto, in attesa di diventare mamma di una bimba, è nella sua terra insieme al compagno Loris Karius e al fedelissimo cane Lillo.

Tra un tuffo a mare, una puntatina a Marzamemi e una a Taormina, la Leotta mostra in continuazione la sua gravidanza su Instagram, dove ci sono anche tantissimi detrattori, che attaccano la presentatrice per l'eccesso di esibizionismo e per le forme arrotondate. Lei non risponde e continua a godersi uno dei momenti più belli della sua vita.