Al via Didacta 2023, Turano: «Così lanciamo la scuola siciliana nel futuro»

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 di Didacta Italia–Edizione siciliana, un evento dedicato alla scuola del futuro che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a Misterbianco, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub. L’evento è stato presentato questa mattina (26 settembre) durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orléans, a Palermo.

Raddoppiata la superficie espositiva con 22mila metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni (a fronte dei 12 mila metri quadrati su un solo padiglione dell’edizione 2022) e confermato il format dell’edizione nazionale che combina, in modo integrato, l’area riservata alla formazione con workshop immersivi, seminari e convegni.

In mostra le aziende leader su scala nazionale e internazionale con le ultime proposte nel campo dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento, contenuti digitali ed editoriali di ultimissima generazione. Fra le principali novità, le iniziative dedicate all’intelligenza artificiale ed ai suoi sviluppi e tutte le opportunità offerte.

Dopo un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica recentemente scomparso, l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha introdotto la conferenza stampa: «Perché le scuole siciliane non possono guardare al futuro? - afferma Turano - Abbiamo l’ambizione di far vedere a tutti i docenti e a tutti gli operatori del settore come cambia la scuola. Didacta rappresenta le nuove tecniche di istruzione, le nuove metodologie, l’intelligenza artificiale, le aule immersive, tutto quello che studenti e docenti devono poter trovare a scuola oggi».

A seguire, sono intervenuti la coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, Anna Paola Concia, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro e in videocollegamento il presidente di Firenze Fiera Spa, Lorenzo Becattini e la presidente di Indire, Cristina Grieco.

«C’è una grandissima voglia di formazione da parte dei docenti siciliani - ha detto il direttore dell’Usr Giuseppe Pietro -. È un segnale positivo che scelgano di farlo volontariamente non solo sull’uso della tecnologia, ma anche su tutti i settori professionali. Riscontriamo con gioia di avere una comunità scolastica regionale che ha voglia di formarsi e Didacta è la sede opportuna per trovare l’offerta formativa più di alto livello».

Didacta Italia – Edizione siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di Indire.

La rassegna propone un programma scientifico di alto livello coordinato dal professore Giovanni Biondi e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, l’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia.

Tra gli eventi proposti nell’ambito del programma dell’ufficio scolastico c’è l’incontro che si terrà venerdì 13 ottobre dalle 13 alle 14 nell’arena USR Sicilia (stand 14B pad B2) su educazione digitale tra informazione di qualità e privacy in collaborazione con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia (prenotazioni al link https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/1929-null).

All’evento, dopo i saluti istituzionali del direttore Pierro e del presidente e direttore editoriale di SES Lino Morgante, interverranno il direttore responsabile del Giornale di Sicilia Marco Romano, con il caposervizio Calogero Morreale, responsabile dell’inserto GDScuola, Marco Centorrino, docente di Sociologia della Comunicazione dell’Ateneo di Messina, e in collegamento, l’inviato del TG1 Giuseppe La Venia e l’avvocato Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. L'incontro sarà coordinato dalla vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine