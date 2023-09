Record di nuove studentesse all’Istituto Aeronautico di Catania

Inizia con un’ottima notizia l’anno scolastico all’Istituto Aeronautico Ferrarin di Catania che registra un significativo aumento delle iscrizioni con una crescita della popolazione scolastica di quasi il 10%. Una particolare incidenza che evidenzia un trend positivo dalla piega decisamente al femminile: sono 25 le nuove studentesse frequentanti la comunità scolastica d’eccellenza aeronautica, una presenza che tradotta in termini percentuali esprime un +26% tra le quote rosa.

“L’Aeronautico attrae giovani e famiglie in cerca di un futuro di successo fondato su una didattica scientifica strutturata come un’eccellenza accessibile a tutti - sottolinea la dirigente, Patrizia Pittalà -. iI nostri indirizzi scolastici piacciono in modo trasversale a ragazzi e ragazze e convincono per l’alto potenziale professionalizzante. Il percorso di studi offre concrete possibilità di carriera e l’ingresso in tutte le facoltà universitarie, con basi che si rivelano specialmente utili nel campo ingegneristico e nei diversi settori dell’aviazione civile e militare, si tratta di un’opportunità di formazione unica in Sicilia con studenti che arrivano ormai anche da varie provincie dell’isola”.

Un riscontro che avvalora l’Aeronautico Ferrarin, appena entrato nel 54esimo anno di attività, come scuola statale d’eccellenza del meridione favorendo occasioni di collocazione e specializzazione qualificanti anche nell’orientamento in uscita, come l’appuntamento del prossimo 10 ottobre presso l’aula magna dell’istituto.