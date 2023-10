Solidarietà, evento di beneficenza a Giarre: raccolti 100 mila euro per la ricerca sulla fibrosi cistica

Più di 100 mila euro per la fibrosi cistica. Sono stati raccolti nell'ambito del “Fundraising 2023: Doniamoci”, che quest’anno è giunto alla sua sesta edizione, confermandosi uno degli eventi di beneficenza più importanti in Italia dedicato alla ricerca su questa malattia.

Ideato dall’imprenditore Claudio Miceli, con il sostegno di Lega Italiana Fibrosi Cistica (Comitato di Catania), Fondazione Italiana Fibrosi Cistica, Associazione volontari contro la fibrosi cistica e malattie correlate. L’evento di beneficenza si è svolto lunedì sera (10 ottobre), come di consueto a Radicepura, a Giarre.

La serata è stata condotta da Ruggero Sardo, che ha presentato gli attori e i protagonisti della grande operazione di solidarietà finalizzata alla ricerca, come il presidente dell’Ars Galvagno, che ha sostenuto l’iniziativa; Paolo Faganelli, vicepresidente della fondazione; Marco Magrì, presidente regionale della Lega fibrosi cistica; Mariella Sciammetta, presidente Associazione volontari fibrosi cistica; Maria Cristina Lucanto, responsabile Centro per la fibrosi cistica di Messina; Nicoletta Pedemonte, direttore scientifico per la ricerca sulla fibrosi cistica, che ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto strategico che potrebbe portare ad una cura definitiva della malattia.

All’evento in video conferenza è stato presente anche Matteo Marzotto, tra i fondatori della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, che ha ribadito il massimo impegno della fondazione e il pieno sostegno alla ricerca con circa 40 milioni di euro investiti, oltre 470 progetti di ricerca, 900 ricercatori italiani impegnati e qualche ricercatore straniero, quasi mille pubblicazioni scientifiche internazionali e centinaia di eventi fra i quali quelli di Giarre che è il più grande.

Particolarmente attesa l’esibizione dell’ospite d’onore, il premio Oscar Nicola Piovani, che ha incantato il pubblico con le sue straordinarie musiche.

È seguito il cooking show realizzato da una squadra di 60 tra chef e pasticcieri, Fic, Con.Pa.It. e con la collaborazione dell’Ais, che hanno reso protagonista la cucina creativa e sostenibile nel pieno rispetto delle materie prime di cui è ricco il nostro territorio.

Il Fundraising Dinner ha sempre avuto una straordinaria adesione, con almeno 200 chef che si sono succeduti ai fornelli nelle ultime cinque edizioni, oltre 3500 ospiti, capaci di attivare una gara di beneficenza che ha permesso di raccogliere ad oggi oltre 200 mila euro in 5 anni (ai quali va aggiunta la cifra provvisoria raggiunta ieri sera di circa 104.800 euro) interamente devoluti per finanziare progetti.

Come hanno sottolineato sia Claudio Miceli, sia Matteo Marzotto: “La manifestazione quest’anno sostiene il progetto Case Lifc, a sostegno delle famiglie in cui sono presenti soggetti colpiti dalla fibrosi. Grazie ai risultati della ricerca e all’organizzazione delle cure, i malati non sono più solo bambini e il numero di adulti affetti dalla malattia genetica grave più diffusa ha superato quello dei pazienti in età pediatrica, con un’aspettativa media di vita sta superando i 40 anni.

Claudio Miceli, il promotore e patron dell’iniziativa benefica, il cui figlio Stefano, affetto dalla malattia (oggi in ottime condizioni di salute dopo un delicatissimo intervento di trapianto nel 2019) lo ha determinato a impegnarsi corpo e anima al sostegno della ricerca, ha voluto manifestare la sua gioia e gratitudine sia ai partner sia ai partecipanti alla gara di solidarietà: “Siamo particolarmente contenti ed emozionati per essere riusciti a riavviare, dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia, i motori di una manifestazione che è riuscita a farsi apprezzare a livello nazionale per gli importanti obiettivi raggiunti nelle ultime cinque edizioni alle quali oltre 3500 ospiti hanno partecipato in questi anni innescando una gara di beneficenza che ha permesso di raccogliere fondi interamente destinati ai progetti di ricerca; il sostegno degli sponsor, ogni anno sempre più numerosi, a cominciare dai main sponsor Radicepura e la generosa partecipazione di oltre 200 chef, coordinati da Seby Sorbello, i pasticcieri della CON.PA.IT, capitani da Peppe Leotta, i produttori di vino, i sommelier dell’associazione Ais, grazie ai quali la cena-evento diventa un grande momento di convivialità. Anche quest’anno ho avuto il piacere di avere al mio fianco il presidente nazionale della Fondazione FC Matteo Marzotto sia pure in collegamento, i referenti scientifici del Centro FC di Messina e della Fondazione che in questi anni hanno svolto uno straordinario lavoro e, per la prima volta, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, che ringrazio per aver creduto nell’iniziativa e concesso il Patrocino dell’Assemblea Regionale Siciliana”.