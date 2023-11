Diletta Leotta super sexy ad Halloween: una Lara Croft come Angelina Jolie

Diletta Leotta ha partorito solo da qualche mese la sua splendida e piccola Aria, la figlia avuto col portiere del Newcastle Loris karius, ma è già in super forma. Lo dimostrano le foto del costume che la presentatrice catanese, volto immagine della serie A su Dazn, ha scelto per la festa di Halloween organizzata da Chiara Ferragni e Fedez: una Lara Croft mozzafiato, in stile Angeline Jolie, protagonista del film Tomb Raider, ispirato all'ominomo e famosissimo videogioco.