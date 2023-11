Nevicata notturna, l'Etna dà spettacolo - LE FOTO

La temperatura precipita ad alta quota anche in Sicilia e sull’Etna arriva la neve, caduta ad alta quota la notte scorsa. Il vulcano, nelle immagini della webcam dell’Ingv-Osservatorio etneo di Catania, quasi la nasconde perché «coperto» da nuvole presenti anche sotto i 3.000 metri. Dal basso invece consente foto spettacolari, come quelle che pubblichiamo, realizzate da La Capannetta, negozio di Linguaglossa (Piano Provenzana) specializzato in articoli per lo sci.

Scende il termometro anche a Catania, ma resta sopra i 22 gradi in un novembre tiepido che ha consentito a molti appassionati di fare il bagno a mare nella scogliera di Ognina o sulla sabbia della Playa.