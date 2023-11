A Catania nasce una struttura che offre accoglienza e riparo ai senzatetto

E' stata inaugurata a Catania, in via Filippo Eredia, nel quartiere di Nesima Superiore, una struttura che accoglie persone senza dimora (nella foto) ai quali offre percorsi di inclusione favoriti da assistenza legale, sanitaria, ma anche attività di laboratorio all’insegna dell’arte e della manualità.

Attualmente ospita 49 persone in gran parte provenienti da Tunisia, Marocco ed Iraq. «Questa struttura, che si aggiunge a quella di via Delpino con 25 posti letto da poco riaperta - ha detto l’assessore ai Servizi Sociali Bruno Brucchieri - è nata da un progetto del distretto socio sanitario 16, che comprende, con Catania capofila, i comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Qui

non ci si limita ad accogliere ma si promuovono iniziative in sinergia con le associazioni e le cooperative e tutti gli enti del terzo settore che offrono un aiuto costante e prezioso. Cerchiamo di fare inclusione a 360 gradi».

Il nuovo servizio è stato affidato alla cooperativa sociale «Il Mosaico» con le risorse nazionali del fondo povertà. L'immobile, in passato utilizzato anche come Sprar per i migranti, offre 50 posti letto (al momento sono presenti 41 uomini e 8 donne) ed è in grado di accogliere anche i cani che eventualmente accompagnano chi viene ospitato negli alloggi.

E' disposto su due piani con terrazza e camere quasi tutte con bagno privato; nella zona antistante offre un ampio cortile e un piccolo giardino recintato, già utilizzato come orto urbano, oltre ai servizi docce e lavanderia gestiti insieme coi fruitori. La sorveglianza notturna è assicurata da due vigilantes, ex ospiti di una struttura d’accoglienza pienamente inseriti nel contesto sociale e lavorativo cittadino.