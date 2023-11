Premi Idria assegnati a vigili del fuoco di Catania, Ragusa e Palermo

Tre squadre di vigili del fuoco dei comandi di Catania, Ragusa e Palermo hanno ricevuto a Paternò il premio Idria 2023, riconoscimento, giunto alla XV edizione, assegnato a uomini dello Stato che si sono particolarmente distinti per il loro attaccamento al Paese e alle istituzioni.

Per il comando provinciale di Catania il riconoscimento è andato a Salvatore Petralia, Giuseppe Dario Romeo, Anselmo Sterna, Vincenzo Micale, Gaetano Pulvirenti, Vincenzo Santangelo e Riccardo Buccheri, che il 29 maggio scorso, intervenuti per un incendio in una abitazione, salvarono la vita a un uomo praticandogli un massaggio cardiaco.

Per il comando dei vigili del fuoco di Ragusa il riconoscimento è andato ad Alessandro Genovese, che, libero dal servizio, il 21 luglio scorso praticò un massaggio cardiaco a un ragazzo che nel litorale roccioso di Santa Barbara, a Marina di Ragusa aveva battuto violentemente la testa.

Per il comando dei vigili del fuoco di Palermo sono stati premiati Salvo Galati, Francesco Ciminna e Giuseppe Guercio, che il 30 Giugno 2022 nei pressi del lido di Mondello salvarono un uomo praticandogli un massaggio cardiaco usando tecniche di primo soccorso sanitario.

Alla consegna dei riconoscimenti erano presenti il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania Salvatore Tafaro e Salvatore Cantale in rappresentanza del direttore regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia Gaetano Vallefuoco.