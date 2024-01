Fiocco azzurro per Miriam Leone, è nato Orlando: «Amore infinito»

Miriam Leone è diventata mamma. L'attrice catanese ha partorito lo scorso 29 dicembre mettendo al mondo Orlando, il figlio nato dall'amore con il marito Paolo Carullo.

A darne notizia è proprio lei, con un post pubblicato su Instagram in cui mostra una prima foto della mano del bambino: «È nato il nostro bambino … Orlando Leone Carullo. Amore infinit, grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al dottor Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas. Siamo felicissimi».

L’attrice aveva annunciato la gravidanza l’estate scorsa. «Avevo questa pancetta, mai vista prima – aveva raccontato - ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo». Miriam Leone e il marito non sapevano il sesso del nascituro.