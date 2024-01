Catania, cittadini consapevoli e responsabili con la scuola per il bene comune

«La pubblica amministrazione del futuro» è il tema del primo incontro che si terrà sabato prossimo, dalle 9,30 alle 13, nell’Aula magna del Rettorato, in piazza Università. Relatori: Carlo Mochi Sismondi, presidente di ForumPA; Renato Loiero, consigliere economico del presidente del Consiglio dei ministri; Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del consiglio dei ministri; Fabrizio Tigano, ordinario di Diritto amministrativo UniMe; Ferdinando Croce, consulente dell’assessorato regionale Territorio e ambiente; Ida Nicotra, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Catania. Il seminario è accreditato dall’ordine degli avvocati e dall’ordine dei giornalisti. Un’opportunità per confrontarsi su temi di grande attualità nella società perché è emersa la necessità di formare una nuova classe dirigente, pubblica e privata, di affrontare in modo adeguato il cambiamento epocale in atto, di diffondere e tutelare il valore «di fare rete».

Queste le motivazioni e le finalità della Scuola di formazione per il bene comune, organizzata da Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia, con i patrocini di Università e Comune di Catania e il sostegno di alcuni sponsor. Antonio La Ferrara, presidente di Futurlab, sottolinea: «Il nostro obiettivo è fornire strumenti utili per formare una classe dirigente competente e con valori etici. Bisogna conoscere per poter decidere. La nostra scuola di formazione politica è stata già premiata tra le prime dieci in Italia. La partecipazione è gratuita per studenti universitari e delle scuole superiori. Di caratura nazionale i relatori». Il presidente Salvatore Motta, evidenzia le necessità che «anche e soprattutto gli imprenditori siano pronti al cambiamento della società, alle nuove sfide da affrontare e la Compagnia delle opere, supportata da valori etici, è una rete operativa che sostiene e accompagna gli operatori economici verso il futuro».

Per informazioni e iscrizioni scuolabenecomune@ associazionefuturlab.it

Nella foto il rettorato