Il Panini tour sbarca a Catania nel week end: sarà l’unica tappa in Sicilia

A Catania è tutto pronto per ospitare la seconda tappa del Panini tour 2024, l’evento più atteso dai collezionisti e dagli appassionati del mondo delle figurine che attraverserà l’Italia in otto tappe differenti. Il Panini Village, dopo essere stato a Lecce nello scorso fine settimana, sarà di scena il 10 e 11 febbraio in piazzale Chinnici, dalle ore 10 alle 19. Si tratta dell'unica tappa siciliana.

Un evento che catalizzerà l'attenzione di grandi e piccini che verranno catapultati in un mondo che spazia dall'animazione allo sport, ognuno con la propria passione da collezionista.

Durante la due giorni a Catania gli appassionati potranno scambiare liberamente i doppioni della collezione Calciatori Panini 2023-2024 e accedere alle aree giochi dove verranno messi in palio tanti gadget dedicati. Ci sarà il Figuquiz, Figudribbling, un'area dedicata al mondo dei topi e dei paperi e il Road store, l'originale edicola viaggiante che porterà nelle piazze d’Italia tantissime pubblicazioni esclusive e in anteprima targate Panini.