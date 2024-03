Catania, dal paziente virtuale il vaccino jolly anti-influenza

Sviluppare un vaccino universale contro l’influenza grazie a un gemello digitale del sistema immunitario umano: è la nuova frontiera resa possibile grazie al paziente virtuale messo a punto in Italia, nell’Università di Catania. A dimostrarne la fattibilità è lo studio coordinato da Francesco Pappalardo, dell’Università di Catania, nell’ambito delle attività svolte dallo Spoke 8 In Silico medicine and Omics Data del Centro nazionale Icsc, pubblicato sulla rivista Bmc Bionformatics.

Uiss è una copia digitale del paziente umano, in particolare del suo sistema immunitario, ed è così in grado di predire gli effetti di una terapia farmacologica senza procedere per tentativi e fare test su animali. Una replica che può essere realizzata sulla base dei dati di ogni specifico individuo» ha detto all’ANSA Pappalardo, esperto di biomedicina computazionale e co-leader dello Spoke 8 di Icsc. Acronimo di Universal Immune System Simulator, Uiss è il più evoluto gemello digitale, una sorta di perfetta replica virtuale, del sistema immunitario umano al mondo e punta ad aprire le porte alla cosiddetta medicina individualizzata, ossia lo sviluppo di farmaci e terapie realizzate per uno specifico paziente. «In passato - ha aggiunto Pappalardo - il processo di sviluppo vaccinale si svolgeva sostanzialmente per tentativi». Dopo una prima sperimentazione in vitro per definire le possibili strategie si passava ai test su animali che dovevano dare prova dell’efficacia del farmaco o del vaccino. Solo in caso positivo si poteva passare alla sperimentazione sull’uomo. «Procedure che necessitano di molto tempo e importanti risorse economico e che non assicurano un pieno successo», ha aggiunto il ricercatore italiano.