Tu si que vales, casting per la nuova edizione: il 7 maggio a Catania, come partecipare

Casting per partecipare all’edizione 2024 del programma televisivo Tu si que vales che si rivolgono a persone con un talento fuori dal comune. Nel corso degli anni, sul palco del talent show si sono susseguiti cantanti, acrobati, ballerini e performer di vario tipo. Tra le tappe c'è anche quella di Catania, fissata per il 7 maggio.

Tu si que vales

Tu si que vales è un talent show trasmesso il sabato in prima serata su Canale 5, che si basa sull’omonimo format di origine spagnola trasmesso da Telecinco tra il 2008 e il 2013 e dal 2016 da La Sexta. I giudici dell’edizione 2023 sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, ossia il pubblico che vota le esibizioni attraverso dei telecomandi.

Tu si que vales, come candidarsi

Gli interessati a partecipare alle puntate del 2024 di Tu si que vales possono candidarsi ai provini collegandosi a questa pagina del sito internet WittyTv, canale ufficiale dei programmi prodotti dalla Fascino PGT S.R.L.. Poi dovranno compilare l’apposito form online per iscriversi alle selezioni. Sono ammesse sia candidature da parte di singoli che di gruppi. Tra le molte categorie artistiche per le quali proporsi: cabaret, ballo, imitazioni, canto, sport, artista di strada, poeta, circense. Nel corso dell’iscrizione verranno chiesti: codice fiscale; una foto;

un video, in cui il candidato sia ripreso in modo frontale e ben visibile. Se cantante, la performance deve necessariamente essere dal vivo.