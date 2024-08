Aeronautica, due voli d'emergenza per un bambino e un anziano dall'ospedale di Catania a Pisa

Due voli d’emergenza nella sola giornata di oggi per i velivoli del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Dopo il trasporto effettuato alle prime ore dell’alba di questa mattina da un velivolo Falcon 50 sulla tratta Napoli-Genova a favore di un bambino di 2 anni, successivamente un altro Falcon 50, dello stesso Stormo, ha permesso a un uomo di 76 anni di poter essere trasferito tempestivamente da Catania a Pisa. La prima missione ha permesso il trasferimento del bambino dall’ospedale pediatrico Santobono- Pausilipon di Napoli, dove era ricoverato, all’ospedale Giannina Gaslini di Genova, per ricevere cure specifiche.

Il Falcon 50, partito dall’aeroporto di Napoli Capodichino intorno alle 4 di stamattina, dopo aver imbarcato, con il supporto del personale in servizio presso la base militare, il piccolo paziente, accompagnato dai genitori e assistito in volo da un’equipe medica dell’ospedale campano, è atterrato sull’aeroporto di Genova poco prima delle 6. Qui il bimbo è stato affidato alle cure dei medici che l’attendevano, per il successivo trasferimento presso l’ospedale ligure. La seconda missione è servita per trasportare d’urgenza, con un altro Falcon 50 dello stesso Stormo, un signore di 76 anni accompagnato dall’equipe medica dell’ospedale «Cannizzaro» di Catania.