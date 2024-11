Il dodicenne Francesco La Porta della scuola Sciacca è il nuovo sindaco baby di Giarre

Le elezioni baby sono state curate direttamente dai tre istituti comprensivi, che preliminarmente hanno sensibilizzato con incontri specifici i circa 1500 elettori baby all'uso degli strumenti della democrazia. Questi i ragazzi eletti: Karol Messina 1° Ic -M.F.Sciacca -II A, Francesco La Porta 1° Ic.-M.F.Sciacca – II A (sindaco baby), Damiano Torrisi1° Ic.-M.F.Sciacca – II B (vicesindaco baby), Rachele Grippaldi 2° Ic- San Giovanni Bosco - III E, Nunzio Andrea Giuffrida 2° Ic IC - plesso M. Rita Russo, Anna Grasso 2° Ic. -Montalcini -I D, Laura Falci 2° Ic Montalcini - IIC, Miriam Panebianco 3° Ic 1st -Macherione -IA, Miriam Panebianco e Michele Panebianco IA 3° Ic Macherione, Matteo Cavallaro 3° Ic Verga IG Musicale, Nicolò Consolo 3° Ic Macherione IA, Gabriele Cantarella liceo Scientifico Leonardo IF, Miriam Grasso IE Liceo Scienze Umane, Salvo Nicotra Liceo Scientifico Leonardo IF.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cantarella e dall’assessore alle Politiche Scolastiche Antonella Santonoceto che hanno commentato: «L'Amministrazione comunale ringrazia gli istituti comprensivi di Giarre e le relative dirigenti scolastiche per aver accolto voluto fornire ai propri alunni una sperimentazione delle regole della democrazia partecipata».

«Le ragazze e i ragazzi protagonisti per migliorare la qualità della vita della comunità giarrese». Potrebbe essere questa la frase che sintetizza il significato del progetto per la costituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Ben 1500 allievi sono stati impegnati per mesi nei Cantieri delle idee, dove liberamente hanno espresso analisi e proposte mirate a rendere più vivibile la città con riferimento a 5 aree tematiche: territorio e ambiente, formazione e cultura, associazionismo e solidarietà, sport, giochi e tempo libero, vita democratica e convivenza civile. Spiega Enzo Ligato, portavoce di Un'altra storia della zona jonico-etnea che ha coordinato il percorso con numerosi interventi all’interno degli istituti: «Il percorso rappresenta un modo per arricchire la democrazia con la partecipazione e contribuire all'acquisizione di consapevolezza nel costruire il bene comune. Esso intende essere, inoltre, un punto di riferimento per favorire un rapporto interattivo tra cittadini che si auto organizzano e chi governa a livello istituzionale, per sperimentare modelli di amministrazione condivisa di beni che appartengono all'intera cittadinanza locale».

«I Cantieri delle Idee proseguiranno la loro attività in rapporto continuativo col Consiglio dei Ragazzi - ha detto con tono fermo e convinto il neo sindaco baby, dopo aver ringraziato tutti». Il sindaco baby assolverà prioritariamente alla funzione di garante dell'intero itinerario, di coordinatore dell’attività consiliare ed amministrativa e di rappresentanza, insieme al sindaco istituzionale.