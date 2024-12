Etna Comics, nel weekend eventi e spettacoli a Catania per gli appassionati di manga e cartoon

Nove aree tematiche, oltre cinquanta eventi dal vivo, un palco, due contest, quattro concerti e tantissimi ospiti. Si scaldano i motori per l’evento pre-natalizio più atteso dagli appassionati di Etna Comics.

Due giorni per gustare un assaggio della nuova edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 21, torna il Day Zero, quest’anno ospitato per la prima volta dal Nü Land Doganae di Catania.

Tra dediche, sketch e commission, l’area disegnatori sarà impreziosita dalla presenza di Yoshiko Watanabe, la storica sensei giapponese che ha partecipato alla realizzazione di Astro Boy, Kimba - Il leone bianco, La principessa Zaffiro, RockyJoe e Bem, al fianco del maestro Osamu Tezuka, autrice dell’immagine simbolo del Day Zero di quest’anno. Con lei in Artist Alley anche il fumettista britannico Glenn Fabry, vincitore di un premio Eisner e noto al grande pubblico per lo strepitoso lavoro sulla serie «The Preacher» di Garth Ennis, Luigi Siniscalchi, Diego Fichera, Val Romeo, Giulia Adragna e Alessio Maggioni con Il Tempio della Nona Arte. Gli amanti dei videogiochi di oggi e di ieri troveranno un’area curata dall’Associazione Midgar - Museo del Videogioco e da Cs Italia Asd con il supporto di Cougar Gaming, che daranno a tutti la possibilità di sfidarsi in avvincenti tornei di League of Legends e Pokèmon. In area Games&Family divertimento assicurato per gli appassionati dei giochi da tavolo, grazie ad associazioni come Giochi dal mondo, S.H.I.E.L.D. Sicilia e La Tana dei Goblin di Catania e Siracusa.