A Catania le persone con disabilità scendono in piazza: no alle barriere architettoniche

Catania si mobilita per l’accessibilità. È scesa in piazza per dire basta alle barriere architettoniche, che limitano la libertà di movimento, delle persone con disabilità. È stata una denuncia, contro l’indifferenza di tutte le istituzioni, un solo grido, che è stato poi il leitmotiv della manifestazione «Non siamo fantasmi», promossa da Officina Democratica, con l’obiettivo di sensibilizzare la città, sulla necessità di un Peba (Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche), per rivendicare il diritto alla dignità e all’autonomia, per una città più inclusiva.