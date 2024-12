SiciliAntica, Condorelli Caff confermato presidente

Ricorre il 28° anniversario della fondazione dell'associazione regionale SiciliAntica che, con le sue 37 sedi locali, attive su 43 comuni, opera su tutto il territorio siciliano con importanti attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione del vasto patrimonio storico, culturale e ambientale.

Il 14 e il 15 dicembre, i presidenti delle Sedi di SiciliAntica si sono riuniti ad Acireale, per l' elezione del nuovo Consiglio regionale e dei membri della presidenza, concludendo con il consueto raduno, importante momento di condivisione .Lo scrutinio delle schede di votazione ha riportato il seguente risultato: Nunzio Condorelli Caff (Mascalucia) viene riconfermato presidente per il secondo mandato, Simona Modeo (Caltanissetta) e Orazio la Delfa (Agira): vice presidenti, Giuseppe Lo Porto (Mazzarino): segretario, Costantino Tropea (Tremestieri): economo, Giuseppe Barbagiovanni (Paternò): responsabile giovani, Corinne Valenti (Lentini-Carlentini): responsabile comunicazione.Sono eletti consiglieri regionali: Enzo Meccia (Biancavilla), Basilio Segreto (Sant'Angelo di Brolo), Giuseppe Moschella (Vizzini), Giuseppe Virgillito (Paternò), Ignazio Calogero (Ragusa), Elio Garozzo (Linguaglossa), Giordana La Spina (Centuripe), Antonio D'Angelo (Messina), Giacomo Buzzone (Caltagirone), Domenico Seminerio (Caltagirone), Stefano Guggino (Termini Imerese), Vittorio Rago (Ravanusa).Inoltre, sono stati nominati Revisori dei conti : Calogero Cammarata (Caltanissetta) , Mario Lo Bosco (Paternò), Nicolò Sangrigoli (Randazzo); Probiviri: Giuseppe Sardo (Caltanissetta), Gaetano Cantaro (Enna) , Alfio Mirenna (Paternò).

Dichiara il presidente: «Oggi SiciliAntica compie 28 anni, è un traguardo importante per un'associazione che ha mantenuto intatti i suoi valori e principi fondamentali». Parole di lode verso tutti i soci, quelle della vicepresidente Simona Modeo: «Continua l'incessante lavoro dei volontari dell'Associazione che, come delle vere e proprie sentinelle, tutelano e valorizzano lo straordinario patrimonio culturale della nostra isola».