Lutto nel mondo della musica: è morto Carmelo Costa, manager dei grandi eventi in Sicilia

È morto a 72 anni Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese e manager di grandi eventi. Si trovava in albergo a Messina, dove si stava occupando dei prossimi concerti (Vasco Rossi, Cremonini e Mengoni), quando è stato colto da un malore improvviso.

Dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Era noto anche a livello nazionale, nella sua lunga carriera per l’organizzazione di centinaia di spettacoli. A trovarlo in albergo erano stati alcuni amici, dopo che Costa non rispondeva al telefono. La corsa in ospedale dove le condizioni erano apparse subito gravissime.

Proprio qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook scriveva: «Si ritorna al lavoro per l’organizzazione dei grandi spettacoli del 2025. VASCO, CREMONINI, MENGONI allo Stadio di Messina: una sfida senza precedenti in Sicilia gestire 175mila spettatori in pochi giorni! Sarà un grande gruppo di lavoro a gestire il tutto: tante conferme dagli anni precedenti e qualche faccia nuova per non lasciare nulla al caso. Intanto la prevendita continua con biglietti ancora disponibili per il concerto di Marco Mengoni del 23 luglio».