Pallanuoto, il Catania ingaggia il centroboa montenegrino Filip Klikovac

Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio del centroboa montenegrino Filip Klikovac. "Sono felice d’aver scelto la Nuoto Catania - le sue prime parole -. Conosco Peppe Corsello da anni ma le nostre strade non erano mai riuscite ad incrociarsi, questa invece è stata la volta buona! So che la squadra costruita dalla società è ottima e punta alla promozione. Non so se c'è ancora una possibilità di fare la A1, ma se dovessimo partire dalla A2 sono certo che abbiamo tutte le carte in regola per conquistare la promozione sul campo".

Il centroboa montenegrino classe 1989, è stato già protagonista in Italia avendo giocato due anni con il Bari, uno con la Promogest, e dal 2013 al 2017 con il Posillipo, dove conquista la qualificazione alla Coppa Len nella prima stagione e nel 2015 vince l’Euro Cup nell’emozionante finale tutta napoletana contro l’Acquachiara. A questi importanti traguardi vanno aggiunti quelli ottenuti con la sua Nazionale.

