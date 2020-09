Giro d'Italia, due tappe saranno senza pubblico nel Catanese

Gare ciclistiche senza pubblico, quelle previste dal prossimo 20 settembre nel catanese, comprese le due tappe del 103simo Giro d’Italia, del 5 e 6 ottobre e secondo Giro E-bike, sono state al centro di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino.

Il tutto in osservanza delle disposizioni governative vigenti per contenere la diffusione del Covid-19 che prevedono il divieto della partecipazione di pubblico. In tale ottica, è stato ribadito, gli organizzatori dovranno predisporre adeguate misure organizzative e opportune iniziative di informazione ai fini del rispetto del divieto di pubblico alla partenza e all’arrivo e nei punti del percorso Per la Etna Marathon 2020, che attraverserà territori montani di diversi Comuni della zona nord orientale dell’Etna con partenza ed arrivo al Comune di Milo, gli organi sanitari, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, hanno segnalato la necessità di mantenere rigorosamente le misure di distanziamento sociale, evitando assembramenti, e le altre misure precauzionali previste in occasione della manifestazione e soprattutto nei momenti della partenza e dell’arrivo.

Altro appuntamento significativo è previsto il 5 e 6 ottobre per lo svolgimento della 3 e 4 tappa del 103 Giro d’Italia e del connesso 2 Giro E-bike che toccherà diversi comuni della provincia. Sono state preliminarmente prese in esame le linee fondamentali cui dovranno ispirarsi le misure di safety e security, fermo restando il divieto di partecipazione del pubblico. A tal riguardo saranno effettuati, sin dai prossimi giorni, i necessari approfondimenti e sopralluoghi con la partecipazione degli organismi ed enti interessati.

