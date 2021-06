La Fiera Mediterranea del cavallo dal 2 al 4 luglio ad Ambelia

Tutto pronto, in Sicilia, per la terza edizione della Fiera mediterranea del cavallo, organizzata dalla Regione in collaborazione con Fiera cavalli di Verona e la Federazione italiana degli sport equestri.

Anche quest’anno, la manifestazione si terrà – dal 2 al 4 luglio – al Centro equestre mediterraneo di Ambelia, in provincia di Catania e vedrà la partecipazione di oltre trecento equidi, impegnati in eventi sportivi, morfologici e spettacolari.

La novità di quest’anno è legata anche alla partecipazione di esemplari provenienti da Paesi dell’area mediterranea. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 22 giugno alle ore 10.30.

