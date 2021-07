Olimpiadi, il siciliano Daniele Garozzo conquista l'argento nel fioretto maschile: problema fisico in finale

Daniele Garozzo vince l'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il siciliano, campione olimpico uscente, ha perso in finale dopo un nuovo problema fisico. È stato sconfitto dall'atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung per 15 a 9. In semifinale aveva battuto il giapponese Shikine per 15 a 9. «Adesso fa molto male, c'è poco da dire»: queste le prime parole di Garozzo ai microfoni di Raisport dopo la sconfitta nella finale di fioretto individuale.

«Ho lasciato troppo il centro pedana ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana - ha detto Garozzo - Cheung Ka Long ha tirato benissimo, ha fatto stoccate importanti. Io avevo dei crampi, un po' di affaticamento. M'è capitato altre volte. In semifinale ero andato molto meglio».

Le lacrime

Piange Daniele Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Garozzo non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016.

Daniele Garozzo, il palmares

Daniele Garozzo, nasce ad Acireale 29 anni fa ed è il fratello minore dello spadista Enrico, impegnato nei giorni scorsi in pedana e che in settimana sarà impegnato con la squadra. Nel 2008 aveva vinto il Cadet World Championships di Acireale, città dove risiede e dove ha iniziato nel Club scherma Acireale con il maestro Domenico Patti, vincendo poi una medaglia d'argento nel 2011 e nel 2012 al Campionato mondiale Junior. All'Universiade del 2013 venne sconfitto in semifinale dal russo Aleksej Čeremisinov ottenendo una medaglia di bronzo. Nella Coppa del Mondo 2014-2015 ha ottenuto una medaglia d'argento nel Challenge International de Paris. Ha conquistato la medaglia d'argento al Campionato europeo 2015 battuto in finale dal connazionale Andrea Cassarà.

Ai Mondiali di Mosca 2015 vince la medaglia d'oro nel fioretto a squadre. Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro vince un oro battendo in finale l'americano Alexander Massialas. Ha devoluto il premio in beneficenza dividendo la donazione tra Medici Senza Frontiere e "La tenda di Cristo", un'associazione di Acireale.

Nel 2017 a Tiblisi si laurea Campione Europeo di fioretto maschile, battendo in finale Timur Safin. Ai mondiali di Lipsia 2017 vince il bronzo individuale e l'oro a squadre. Nel 2018 agli Europei vince 2 argenti nel fioretto individuale e nel fioretto a squadre. Vince l'oro a squadre nel fioretto anche ai Mondiali di Scherma di Wuxi 2018.

Daniele Garozzo è fidanzato con Alice Volpi, fiorettista azzurra. La 29enne è giunta quarta nella prova individuale, sfiorando il podio.

