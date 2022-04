La Polisportiva Valverde cede alla Lorenzoni

Frena ancora la Polisportiva Valverde femminile nel torneo di Serie A1. Le etnee cedono per 2-0 sul campo della capolista Lorenzoni, nella sfida valida per il decimo turno. Le valverdesi si presentano al match con la pesante assenza di Valentina Bonfiglio, elemento di raccordo fondamentale tra mediana e reparto offensivo e con una Justina Paz a mezzo servizio, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio rimediato due settimane fa, nella sfida casalinga contro Butterfly. A decidere la gara due reti della spagnola Raquel Huertas, una per tempo, che fa valere la legge non scritta dell'ex, nonostante la buona mole di gioco costruita dalle siciliane.

A fine gara l'allenatrice valverdese, Trinidad Canon, commenta: “Ancora una volta abbiamo giocato bene, ma fatichiamo a concretizzare. Le indisponibilità di Bonfiglio e Paz non ci hanno aiutato. Justina ha anche provato a forzare, ma ha resistito solo un tempo. La squadra c'è, è presente in gara, però se non la mettiamo dentro prima o poi le avversarie il gol lo fanno. Abbiamo avuto quattro corti a favore, come la Lorenzoni. La differenza è stata che loro hanno fatto due reti e noi no. Abbiamo tirato molte più volte in porta, ma loro hanno concretizzato di più. La classifica si complica un po', ma continueremo a lavorare pensando all'obiettivo di entrare nelle prime sei”.

TABELLINO

HF LORENZONI – POLISPORTIVA VALVERDE 2-0

HF LORENZONI: Fadieieva, Bassi, Buyo, Carletti, Chiesa, Di Blasi, Di Dio, Di Menno, Donati, Giorgi, Huertas, I. Mileto, Piccolo, Suaya, Tampu, G. Mileto. Allenatore: Berrino.

POLISPORTIVA VALVERDE: Marletta, R. Mirabella, Varela, T. Conalbi Lacroix, B. Conalbi Lacroix, Buti, Baldanza, Paz, Cuccurullo, Landro, Pistorio, Russo Andini, Servadio. Allenatrice: Canon.

MARCATRICI: 2 Huertas (L).

Arbitri: Zero-Capassi.

DTC: Moschella*.

Crono: A cura della FiCR.

