Sollevamento pesi, il ripostese Gabriele Messina campione italiano under 17

Alle finali nazionali Under 17 a Biella il pesista etneo, Gabriele Messina del Kobra Kai, si è laureato campione italiano dominando nella 96 kg maschile con | 110 | 137 | 247.

Il pesista ripostese che è allenato dal coach Giuseppe Caudullo nella palestra Strenght School di Riposto sogna di entrare in Nazionale con una squadra delle Forze armate. Ha dello straordinario la determinazione di questo ragazzo di Sicilia, che in tre anni di attività, di cui praticamente sprecato a causa di un brutto infortunio al polso, è riuscito in un colpo solo a conquistare tre medaglie: quella nello "strappo", quella nello "slancio" e quella nel "peso totale", ottenendo ben 247kg sollevati. Risultati che gli hanno consentito di laurearsi campione italiano di categoria 2022.

Una grande soddisfazione per l’atleta etneo e per il suo team, un successo che conferma l’alto livello raggiunto, nonostante l’anno particolare vissuto nel 2021, quando l’incidente al polso lo costrinse a lunghe sedute di fisioterapia, insinuando la paura di non potercela più fare con i pesi grandi. La passione e le giuste cure, il lavoro psicologico del coach sono stati gli ingredienti che hanno fatto il miracolo, restituendo alla pesistica un campioncino del quale sentiremo ancora parlare.

Gabriele è soddisfatto e compiaciuto del brillante risultato ottenuto oggi, ma per niente appagato. Chi si aspetta di trovare Gabriele a riposare e godersi la vittoria, si sbaglia. Al rientro a Riposto tornerà subito in palestra e, come dice lui: «Ogni giorno spingo un po’ di più e cerco di migliorarmi. L’obiettivo è sempre nel lavoro e nel risultato di alzare l’asticella della competizione».

Mario Pafumi

© Riproduzione riservata