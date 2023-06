Riposto, due 14enni sono i nuovi campioni nazionali di danze latino-americane

Due 14enni di Riposto sono divenuti campioni nazionali di danze latino-americane. Si tratta di Rosario Puglisi e Carola Daidone, ballerini ripostesi di danze latino-americane che, sono diventati, a Rimini, campioni nazionali Cids (Coordinamento Italiano Danza Sportiva). I due atleti sono allievi della storica scuola di ballo di Riposto, Asd Movimento latino danza dei fratelli Maddalena e Giuseppe Vento.

Il successo è arrivato al termine di una stagione di gare vinte in tutta Italia, da nord a sud, che sono valse alla coppia la prima posizione nel ranking nazionale Cids. Apprezzamento è stato mostrato dal sindaco di Riposto Davide Vasta: “Siamo orgogliosi di questi nostri atleti, per lo più giovanissimi che grazie al loro impegno hanno raggiunto un tale traguardo, portando in giro per l’Italia l’immagine della nostra città. Questo dimostra che con l’impegno e i sacrifici si riescono a raggiungere importanti risultati”.

Orgogliosa il tecnico Maddalena Vento: "In tre anni di partnership, hanno già riscosso numerosi risultati sia a livello regionale che nazionale. I ragazzi, da me seguiti con la costante e vigile collaborazione delle maestre Alessandra Salanitri e Giorgia Daidone, si sono distinti fin da subito per capacità, determinazione e talento. Hanno fatto moltissimi sacrifici, raggiungendo grandi successi. Adesso – conclude - ci attendono nuove sfide”.