La Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo compie 25 anni, già 180 gli equipaggi iscritti

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto il traguardo delle 25 edizioni – ha detto Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale –. Rappresenta uno stimolo per far crescere sempre di più questa storica manifestazione. Siamo registrando un notevole numero di iscrizioni, con team qualificati e piloti di grande livello. Abbiamo già superato le 180 adesioni. È noto che i piloti che negli ultimi anni hanno partecipato alla Cronoscalata Giarre Montesalice Milo si sono poi distinti anche in altre importanti competizioni che si corrono in tutta Italia. Quest’anno avremo una novità tecnica. Sperimenteremo per la prima volta un nuovissimo presidio di sicurezza passiva che sostituirà le rotoballe di paglia, ormai introvabili a causa della siccità che sta mettendo a dura prova il settore agricolo. Useremo degli speciali cubi da noi progettati, costruiti appositamente con pile di gomme e che verranno sperimentati per la prima volta in Italia proprio in questa Cronoscalata».

La corsa, valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato siciliano e per il Campionato Italiano Bicilindriche, è ormai una classica dell’automobilismo, attraendo nel comprensorio ionico etneo alcuni dei piloti più competitivi provenienti da tutte le parti d’Italia. La gara si snoda in un percorso di 6.400 km, con un dislivello di 473 metri e una pendenza media di 7, 23 metri caratterizzato da un paesaggio unico e mozzafiato.

Orazio Maccarrone, patron della Scuderia Giarre Corse e pilota è galvanizzato: «Quest’anno festeggiamo le nozze d’argento, le 25 edizioni della Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo e desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza il tracciato, oltre, naturalmente, alla Città Metropolitana di Catania, ai sindaci dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina, e alla Pro Loco di Milo, sempre disponibili. Siamo certi che avremo tanti big in gara perché la competizione è valevole per il campionato Italiano Velocità Montagna Sud. La nostra è una gara attesissima da tutti gli appassionati, non solo siciliani».

L’assessore regionale Messina ha voluto sottolineare come la gara etnea sia «un evento storico sportivo, ma anche di formidabile promozione turistica. Un evento a pieno titolo di respiro regionale, non solo per la storicità, ma anche e soprattutto per la promozione dei territori jonico etnei. È un evento che merita il sostegno di tutti gli enti locali».

Il delegato fiduciario provinciale dell’’Automobile Club Acireale Paolo Curró ha annunciato che quattro piloti provenienti dalla Calabria si sono iscritti, molti altri provengono da tutti i capoluoghi dell'Isola e si aspetta l’iscrizione di altri provenienti da diverse regioni per onorare la competizione.