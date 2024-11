Scherma Sicilia, Maria Roberta Casale trionfa a Legnano nella prima prova nazionale Cadetti e Giovani

Il presidente del Cus Luigi Mazzone, presente a Legnano, ha commentato i risultati ottenuti: «Complimenti a Maria Roberta per la grande affermazione, che dimostra ancora una volta le capacità della nostra spadista. Così come a Michele per l’importante piazzamento ed anche a Federico per l’eccellente risultato di ottenuto nella categoria Giovani dove si è misurato con un campione di notevoli qualità. I loro risultati e, in generale, i numeri della partecipazione cusina a Legnano, confermano ulteriormente la bontà del nostro movimento capace di proseguire sulla scia che ci ha consentito di essere la prima società italiana di spada a livello giovanile. Estendo i complimenti ai maestri che quotidianamente si spendono in sala per fare crescere umanamente e sportivamente le nostre ragazze e i nostri ragazzi».