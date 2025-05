Pallavolo, Acicastello dà l’addio alla Serie A al termine della stagione: «Mancano le condizioni economiche»

Lo sport siciliano perde un importante pezzo: la Saturnia Acicastello al termine della stagione sportiva 2024-2025 concluderà il proprio percorso nella serie A di pallavolo maschile.

È lo stesso club etneo a comunicarlo. Si chiude così un ciclo in Serie A durato cinque anni trascorsi in A3, Superlega e A2, l’attuale campionato chiuso in settima posizione con il raggiungimento dei quarti di finale nella Coppa Italia di categoria dopo la sconfitta lo scorso 1 maggio a Brescia. Alla base della scelta il discorso economico.

La società sottolinea, infatti, che «al momento attuale, non sussistono più le condizioni economiche per sostenere il peso e l’onerosità di un percorso pallavolistico di vertice, che presenta costi crescenti di anno in anno. Il modello di sostentamento economico, che ha accompagnato la società in queste cinque stagioni, già quest’anno è andato in sofferenza, e non garantisce più le condizioni di fattibilità e la sostenibilità. Ci vogliono grandi investimenti, che la Saturnia non è più in grado di garantire, tenuto conto principalmente delle risposte che provengono dal tessuto economico».