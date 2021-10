"Start Cup Catania", la sfida dei cervelloni all'Università

È tutto pronto per la finale di Start Cup Catania 2021, la business plan competition promossa dall’Area della Terza missione dell’Università di Catania. Il contest finale si terrà lunedì 25 ottobre, dalle 17, nell’aula magna del Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania. A sfidarsi i team Beyond CrioPura, Blaster Foundry srl, Guardian – Secure Carry On, Kymia, SCLN, Sottoinsù e Xycon Smart. Nel corso dell’evento i team finalisti di quest’anno presenteranno i propri progetti imprenditoriali e, al termine, saranno proclamati i tre vincitori dell'iniziativa, ai quali spetteranno i premi in denaro messi in palio dai platinum sponsor, nonché l’accesso alla finale regionale di Start Cup Sicilia 2021.

I migliori team siciliani approderanno alla finale del Premio Nazionale per l’Innovazione, programmata in due round fra fine novembre e inizio dicembre, all’Università Tor Vergata di Roma.

L’edizione di quest’anno è supportata anche dall’Ordine dei dottori commercialisti di Catania, partner dell’iniziativa, e dagli sponsor Farmitalia srl, Free Mind Foundry srl, Credito Valtellinese spa e SeaSoft srl. Nel corso della finale saranno premiati anche i vincitori dell’edizione del 2020 come “ospiti speciali” che condivideranno le proprie esperienze maturate e lo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale.

I sette team in finale

Beyond CrioPura. Trova una perfetta collocazione come resina per il trattamento delle acque per l’abbattimento di As(V) da acque di falda, Cr(VI) da acque derivanti da aziende conciarie e tessili e boro per reflui dell’industria microelettronica. Componenti: Roberta Puglisi, Maria Cantarella, Domenico Carbone, Sabrina Carroccio, Sandro Dattilo, Tommaso Mecca, Andrea Scamporino.

Blaster Foundry srl. Offre la creazione di web-games contenenti l’immagine pubblicitaria del brand cliente. Una soluzione innovativa per comunicare al meglio con la Generazione Z in modo semplice e efficace. Componenti: Francesco Fichera, Davide Falsaperna, Fabrizio Bucchieri, Angelo Messina, Andrea Cazzola.

Guardian – Secure Carry On. Un’app pensata per rispondere al bisogno di sicurezza delle persone, aumentato nel tempo della pandemia. È un servizio che aiuta a sentirsi protetto e tutelato in ogni momento della giornata e a vivere, senza stress, i momenti di svago. Componenti: Antonino Leonardi, Salvatore Crocellà, Gisella Spampinato.

KYMIA. Produce cosmetici sostenibili ed efficaci derivanti dal mallo del pistacchio di Bronte. L’innovazione risiede nel fortissimo potere antiossidante di Pistactive-f, il nuovo principio attivo brevettato e nel donare una nuova vita ad uno scarto, il mallo, nella sua forma migliore. Componenti del team: Anna Cacopardo, Arianna Campione, Stefano Paganini, Simona Bonaccorsi, Matteo Vertemati, Emanuela Giuffrida.

S C L N. Offrirà Eco-T-shirt in una soluzione completamente online abbattendo i costi di spedizioni e di trasporti. L’azione per la sostenibilità e la responsabilità dell’impresa si articolerà con impegno costante in un programma generale definendo la filosofia del valore sostenibile. Componenti: Simone Celano e Sergio Campisi.

Sottoinsù. Sarà la prima piattaforma online che darà la possibilità a tutti gli artisti, emergenti e non, di guadagnare e di aumentare la propria notorietà attraverso le proprie opere d’arte attraverso l’utilizzo di un’app che renderà semplice ed intuitiva la compravendita. Componenti: Luca Alessandro, Emma Recupero, Gaetano Puglisi, Salvatore Scilletta.

Xycon Smart. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare, produrre e commercializzare un dispositivo elettronico volto a far smettere di fumare gradualmente. Il prodotto principale della Xycon Smart, XYCON, sarà destinato alle farmacie e rivenditori autorizzati sotto prescrizione medica. Componenti: Salvatore Scilletta, Ruben Crispino, Samuele Russo, Federico Motta, Fabio Demetrio.

