Mafia a Catania, lo spaccio di droga nel traffico o sul taxi: il video

La droga "venduta" in mezzo al traffico e addirittura sul taxi: così a Catania i pusher spacciavano droga in pieno giorno. È quanto emerge dalle intercettazioni video nell'ambito dell'operazione Tricolore della polizia, che ha portato all'arresto di 40 persone e sgominato due gruppi di spacciatori legati ad altrettanti clan mafiosi, i Cappello-Bonaccorsi e i Cursoti Milanesi.

Come si vede dal video, i pusher a bordo di scooter spacciano anche in mezzo al traffico, cedendo dosi di stupefacenti ai clienti in auto. Non solo, in più di un'occasione la droga viene venduta anche ad avventori a bordo di taxi, pure in pieno giorno.

