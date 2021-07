Catania sotto scacco, divampano incendi in tutta la provincia: le fiamme minacciano le case

Numerosi incendi a Catania, dalle periferie al centro storico. Al momento sono più di 70 le richieste di interventi. Più di 30 in città, dove la situazione più delicata è in contrada Fossa della Creta e in via Palermo.

Sul posto sono impegnati vari mezzi e diverse squadre dei vigili del fuoco. Situazione critica anche in provincia: 15 i roghi segnalati tra Paternò, Ragalna e Biancavilla; 14 interventi nella zona del Calatino e sei richieste tra Acireale e Giarre. Nel video, arrivato alla redazione di Gds.it, uno dei roghi in corso.

